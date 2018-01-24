УЕФА изготовил Владимиру Быстрову новую медаль Евро-2008

И. о. президента организации Александр Алаев сообщил, что бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в ближайшее время получит новую бронзовую медаль Евро-2008. Ранее стало известно, что оригинальная медаль Быстрова была украдена у него в результате ограбления дома в 2015 году.
«Мы обратились к руководству УЕФА, они откликнулись на нашу просьбу и сделали новую медаль для Владимира.
Теперь этот вопрос закрыт, мы рады, что у Быстрова снова будет столь ценная награда. Теперь мы будем заниматься восстановлением наград, которые Владимир заработал на внутреннем уровне», – сказал Алаев.
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС