УЕФА грозится отстранить сербские клубы от еврокубков

В следующем сезоне сербские клубы рискуют не сыграть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

«Сербии может грозить отстранение от европейских турниров. Это будет катастрофой для сербского футбола. Что касается футбольных хулиганов в этой стране, то должно быть предельно ясно, что им больше нет места на футбольных стадионах», — сказал Чеферин.

В феврале матч чемпионата Сербии между «Радом» и «Партизаном» был омрачён массовой дракой в связи с тем, что бразильский форвард гостей Эвертон Луис во время игры регулярно подвергался расистским выкрикам с трибун и даже удостоился баннера от болельщиков. После финального свистка игрок показал неприличный жест в адрес фанатов «Рада», что спровоцировало массовую драку между футболистами.

А в недавнем матче «Црвены звезды» и «Спартака» ножевые ранения получили фанаты московского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: www.espnfc.com