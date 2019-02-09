УЕФА анонсировала дебют системы VAR в Лиге чемпионов

Со второй половины еврокубкового сезона система VAR будет введена в Лиге чемпионов с 1/8 финала. Пресс-служба УЕФА анонсировало нововведение.

Система видеофиксации также будет задействована в бакинском финале Лиги Европы УЕФА в мае 2019 года, финальной стадии Лиги наций УЕФА, который пройдет летом в Португалии, финальной стадии молодежного Евро-2019 в Италии, а также в Суперкубке УЕФА-2019.

Тестирование VAR было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в 2016 году.

Систему опробовали на клубном ЧМ-2016, КК-2017 и ЧМ-2018 в России, а также VAR давно востребована в национальных кубках.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер УЕФА