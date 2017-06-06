У Романа Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава

Стали известны характер и степень серьезности травмы полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина. У игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава.

«Сегодня рано утром сразу после прилета из Будапешта Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ.

По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения», – сообщает официальный твиттер российской сборной.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный твиттер сборной России

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