У Романа Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Роман Зобнин, Спартак

Стали известны характер и степень серьезности травмы полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина. У игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава.

«Сегодня рано утром сразу после прилета из Будапешта Роману Зобнину в одной из клиник ФМБА России было выполнено МРТ.

По итогам МРТ были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

Завтра Зобнин уедет в клинику Вилла Стюарт в Риме где он будет проконсультирован профессором Мариани и определена дальнейшая тактика лечения», – сообщает официальный твиттер российской сборной.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный твиттер сборной России

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Зобнин

«Шальке» и «Рома» заинтересованы в приобретении Романа Зобнина

Роман Зобнин

Роман Зобнин: «В этом чемпионстве есть заслуга Аленичева»

Луис Адриано

Луис Адриано: «Зобнин может на поле все»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 