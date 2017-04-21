У Златана Ибрагимовича, вероятно, разрыв крестообразных связок колена

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может пропустить остаток сезона из-за травмы. Повреждение шведский футболист получил в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом».

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что у Златана подозрение на разрыв крестообразных связок колена.

«Вероятно, у Ибрагимовича разрыв крестообразных связок колена», — написал Ди Марцио.

В ближайшее время нападающий пройдет МРТ.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Сельтой» в полуфинале Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт журналиста Ди Марцио