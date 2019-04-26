У Зидана и руководства «Реала» возникли противоречия по трансферу Иско

Пребывание Иско в «Реале» под вопросом. Зидан и руководство клуба спорят о его дальнейшей судьбе в команде.

Испанский полузащитник получал очень мало игрового времени при прежнем тренере команды Сантьяго Солари, но стал чаще играть после возвращения Зинедина Зидана.

Французский специалист хочет, чтобы Иско остался в «Реале», но ряд директоров клуба выступают за продажу футболиста. В руководстве Мадридской команды полагают, что сейчас с продажи Иско можно выручить наибольшую выгоду, а после летних покупок игрок может снова присесть на лавку, что приведёт к понижению его трансферной стоимости. Например, за последние полгода стоимость Иско на немецком портале Transfermarkt понизилась с 90 до 60 млн евро.

Сам Иско, с приходом Зидана передумал покидать клуб и готов к продолжению карьеры в Мадриде.

Фото: Global Look Press

Источник: As