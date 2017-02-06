У «Томи» не хватит средств для выступления в РФПЛ в следующем сезоне

Заместитель губернатора Томской области Чингис Акатаев рассказал о текущей финансовой ситуации в «Томи». Он отметил, что клуб не сможет выступать в РФПЛ в следующем сезоне из-за недостатка средств.

«Данный вопрос — в высочайшем приоритете рассмотрения в ежедневном режиме у губернатора. Он на самом деле душой болеет за судьбу «Томи», и, естественно, никто не собирается оставить ее в трудном финансовом положении. К сожалению, нам не удалось найти равнозначную замену «Роснефти», были предварительные договоренности, но сыграли роль финансово-экономические обстоятельства, ситуация, которая в целом по России складывается. Тем не менее долги «Томи» за 2016 год в сумме 460 млн рублей будут закрыты.

Задача — просто завершить сезон. Удастся уйти из зоны вылета — хорошо, не удастся — мы из этого трагедии не делаем. Тем не менее мы понимаем, что для Премьер-Лиги усилий наших партнеров и предполагаемых источников финансирования нам не хватит. Задача для «Томи» — играть в ФНЛ из расчета бюджета в районе 500 млн рублей. Это нормальный, реальный бюджет для команды ФНЛ, не самый маленький. Над этим мы сегодня работаем.

Делаем все, чтобы успеть закрыть долги и приобрести новичков до 15 февраля. Если не успеем — будем привлекать игроков молодежного состава, это человек 15. Сегодня действующих контрактов у нас 10, остальные контракты расторгаем», — заявил Акатаев.

После 17 туров «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Tomsk.ru