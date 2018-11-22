У Роналдиньо конфисковали автомобили, картину и бильярдные столы

Автор: Евгений Морозов 0

Роналдиньо

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо оказался втянут в судебные тяжбы с властями страны. Сообщается, что у бывшего футболиста были конфискованы несколько люксовых автомобилей, картина художника Андре Берардо, телевизоры, столы и настольный футбол.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис были оштрафованы на 178 тысяч евро в 2015 году за незаконное строительство склада и рыболовной платформы в запрещенном месте (на озере Гуайба) и связанный с этим ущерб для окружающей среды.

Бразилец, несмотря на его рекламное соглашение с Nike, не смог оплатить штраф. Из-за этого задолженность выросла до 2 миллионов евро. После этого суд принял решение арестовать его паспорт. Также сообщалось, что на его банковском счету лежит 6 евро.

Прокуратура считает, что у Роналдиньо есть средства, но он уклоняется от уплаты штрафа.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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