У Роналдиньо конфисковали автомобили, картину и бильярдные столы

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо оказался втянут в судебные тяжбы с властями страны. Сообщается, что у бывшего футболиста были конфискованы несколько люксовых автомобилей, картина художника Андре Берардо, телевизоры, столы и настольный футбол.

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис были оштрафованы на 178 тысяч евро в 2015 году за незаконное строительство склада и рыболовной платформы в запрещенном месте (на озере Гуайба) и связанный с этим ущерб для окружающей среды.

Бразилец, несмотря на его рекламное соглашение с Nike, не смог оплатить штраф. Из-за этого задолженность выросла до 2 миллионов евро. После этого суд принял решение арестовать его паспорт. Также сообщалось, что на его банковском счету лежит 6 евро.

Прокуратура считает, что у Роналдиньо есть средства, но он уклоняется от уплаты штрафа.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com