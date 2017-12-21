У РФС скоро может смениться президент

Автор: Евгений Морозов 0

Виталий Мутко

В руководстве РФС в ближайшее время могут произойти перестановки. В этом случае вместо Виталия Мутко пост во главе организации займет Алексей Сорокин.

26 декабря, на специальном и срочно созванном исполкоме организации Мутко лишат полномочий президента. Главная причина – ФИФА отказывается с ним работать. В РФС Мутко заменит генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

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Виталий Мутко может стать полпредом в Центральном федеральном округе и останется вице-премьером правительства Российской Федерации, но его лишат всех полномочий по части спорта.

Фото: Global Look Press
Источник:  telegram-канал «Фонтанка»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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