У Олега Шатова травма передней четырехглавой мышцы, игрок пройдет обследование

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Зенитом» ответил на вопрос по поводу травмы полузащитника Олега Шатова. У игрока травма четырехглавой мышцы.

«Пока не знаю, почему Шатов плакал. У него травма передней четырехглавой мышцы. Если мышца забилась, то ничего страшного. Только углубленное обследование покажет серьезность травмы», — сказал Мусаев.

27-летний хавбек в концовке матча уходил на замену, прихрамывая и держась за колено. На скамейке Шатов расплакался.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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