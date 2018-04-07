У Олега Шатова травма передней четырехглавой мышцы, игрок пройдет обследование

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Зенитом» ответил на вопрос по поводу травмы полузащитника Олега Шатова. У игрока травма четырехглавой мышцы.

«Пока не знаю, почему Шатов плакал. У него травма передней четырехглавой мышцы. Если мышца забилась, то ничего страшного. Только углубленное обследование покажет серьезность травмы», — сказал Мусаев.

27-летний хавбек в концовке матча уходил на замену, прихрамывая и держась за колено. На скамейке Шатов расплакался.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат