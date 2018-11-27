У московского «Спартака» появится собственный мобильный оператор

Оператор получил название «Спартак мобайл». Запуск запланирован на весну 2019 года.

По сообщениям СМИ, московский «Спартак» готовится запустить собственный виртуальный мобильный оператор. Данная информация исходит со слов вице-президента оператора Арташеса Сивкова и неуказанного представителя клуба.

Оператор, который запустят в тестовом режиме начиная с 1 декабря, будет дано название «Спартак мобайл». Уточняется, что в течение первых двух месяцев работы пользоваться услугой смогут сотрудники клуба, волонтеры и группы поддержки «Спартака». Официальный запуск оператора ожидается весной 2019 года. Абоненты смогут подключиться через клубные магазины, интернет и брендированные стойки, расположенные на стадионах во время матчей команды.

С тарифами оператора можно ознакомиться на его сайте, их линейка получила наименование «Народный» и состоит из трех различных вариантов.

Фото: пресс-служба газеты «Ведомости»

Источник: Ведомости