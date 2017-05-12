У Массимо Карреры есть предложения из Италии и Франции

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера проведет переговоры по новому контракту с президентом клуба Леонидом Федуном. Итальянец по текущему соглашению зарабатывает меньше миллиона евро в год.

Встреча запланирована на ближайшие дни.

У Карреры есть предложение от клуба серии А из нижней части таблицы и вариант с командой топ-7 из Франции. Сам специалист не намерен во что бы то ни стало уходить из «Спартака», но если его не устроят планы по развитию клуба, то он может задуматься об уходе.

Также ожидается, что летом в штабе Карреры появиться еще один тренер из Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ