У «Краснодара» новый тренер вратарей

В «Краснодаре» сменился тренер вратарей. Вместо Даниэла Тудора с голкиперами краснодарского клуба будет работать Алексей Антонюк.



В своей карьере Антонюк работал в Академии футбола им. Ю. Коноплева (Тольятти), футбольных клубах «Крылья Советов СОК» (Димитровград), «Тольятти», «Академия» (Тольятти).

Прошлым местом его работы был клуб «Строгино».

Стоит отметить, что именно Алексей Антонюк в течение нескольких лет в Тольятти тренировал Станислава Крицюка, ныне выступающего за «Краснодар».

«Краснодар» занимает 5-ю позицию с 28 очками. Станислав Крицюк 7 матчей из 16 отстоял на ноль.

Фото: официальный сайт «Краснодара»

Источник: официальный сайт «Краснодара»