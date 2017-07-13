У игрока «Аякса» выявлено необратимое повреждение мозга

Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури на прошлой неделе потерял сознание во время товарищеского матча. Он по-прежнему находится в больнице.

У игрока выявлены серьезные и необратимые повреждения головного мозга. 20-летний Нури потерял сознание во время игры с «Вердером» – как сообщали врачи, у него возникли проблемы с сердцем. Вскоре игрока ввели в искусственную кому.

Нури провел 45 матчей за молодежную команду «Аякса», забив 11 мячей. За основу амстердамцев он сыграл 9 раз.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Аякса»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»