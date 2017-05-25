У экс-игрока сборной Гонконга украли золотые слитки на 1 млн долларов

У бывшего капитана сборной Гонконга украли золотые слитки на 1 млн долларов. Ли Вай Мэн подвергся нападению грабителей прямо в торговом центре.

В среду вечером Ли Вай Мэн находился в торговом центре, когда к нему подошла группа людей, которые угрожая ножом, отобрали у 43-летнего бывшего капитана сборной Гонконга чемодан. В чемодане находились 24 золотых слитка, а также 10 миллионов йен наличными, что в общей сложности составляет более 1 млн. долларов. Сами же грабители скрылись на машине, которая ожидала их около торгового центра.

Ли Вай Мэн выступал за сборную Гонконга по футболу с 1993 по 2006 год, сыграв за нее 68 матчей. После завершения своей карьеры он являлся тренером местных команд, а также работал футбольным комментатором, таксистом и инструктором по вождению.

Фото: Global Look Press

Источник: South China Morning Post

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