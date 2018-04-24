У Джорджо Кьеллини диагностирован разрыв мышц бедра

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини​ прошёл медицинское обследование по поводу травмы, полученной во время матча 34-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (0:1). Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

У 33-летнего итальянского защитника диагностирован разрыв мышц правого бедра и колена. Точные сроки восстановления не сообщаются.

Ранее стало известно, что Кьеллини пропустит матч 35-го тура Серии А с «Интером», который состоится 28 апреля в Милане.

В нынешнем сезоне на счету Кьеллини две голевые передачи в 38 матчах во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Ювентус»