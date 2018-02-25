У Джефферсона Фарфана травма сухожилий и мышц левого бедра

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Джефферсон Фарфан был заменен в матче с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы из-за возникших болезненных ощущений. У хавбека есть определенные проблемы с сухожильно-мышечным комплексом левого бедра.

После ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Ниццей» команде был предоставлен выходной. Сегодня «Локомотив» отправился в Турцию, где пробудет до 28 февраля. На мини-сбор тренерский штаб вызвал 24 игрока основного состава. В список вошел Джефферсон Фарфан, замененный в матче с «Ниццей» из-за возникших проблем с бедром. Как сообщает медицинский штаб, у Фарфана есть определенные проблемы с сухожильно-мышечным комплексом левого бедра.

После выполнения МРТ медицинский штаб начал активное лечение, результаты которого можно будет оценить ориентировочно через пять дней.

В этом сезоне полузащитник сыграл 15 игр, в которых забил восемь голов и отдал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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