Тюрьма для Роналду, штрафы для Рауша и Нойштедтера. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 марта.

1. Антон Заболотный: «Сборная России будет стремиться к победе на ЧМ-2018».

Нападающего, кажется, не смутило разгромное поражение от бразильцев.

2. Руслан Камболов уехал из сборной России с травмой.

Защитник, имеющий незначительное мышечное повреждение, продолжит лечение в клубе.

3. Константин Рауш и Роман Нойштедтер получили штрафы за нарушение распорядка сборной России.

4. Жано Ананидзе травмировал колено в товарищеском матче сборной Грузии.

Предварительный диагноз – повреждение крестообразной связки.

5. «Манчестер Сити» хочет приобрести Неймара.

В бразильце заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

6. Эксперты Криштиану Роналду признали, что он уклонялся от налогов.

Португальцу грозит 10 лет тюрьмы.

Фото: Global Look Press

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