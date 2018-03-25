Тюрьма для Роналду, штрафы для Рауша и Нойштедтера. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 24 марта.
1. Антон Заболотный: «Сборная России будет стремиться к победе на ЧМ-2018».
Нападающего, кажется, не смутило разгромное поражение от бразильцев.
2. Руслан Камболов уехал из сборной России с травмой.
Защитник, имеющий незначительное мышечное повреждение, продолжит лечение в клубе.
3. Константин Рауш и Роман Нойштедтер получили штрафы за нарушение распорядка сборной России.
4. Жано Ананидзе травмировал колено в товарищеском матче сборной Грузии.
Предварительный диагноз – повреждение крестообразной связки.
5. «Манчестер Сити» хочет приобрести Неймара.
В бразильце заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
6. Эксперты Криштиану Роналду признали, что он уклонялся от налогов.
Португальцу грозит 10 лет тюрьмы.
Фото: Global Look Press