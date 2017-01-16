«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил за Радамеля Фалькао 50 миллионов

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао стал трансферной целью «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Клуб из Поднебесной предложил монегаскам 50 миллионов евро за 30-летнего игрока.

Однако «Монако» ответил отказом.  Сам колумбиец также не изъявил желания покидать красно-белых, заявив, что еще не пришло время переезжать в Китай. При этом не исключается, что футболист все-таки сменит команду этой зимой.

В нынешнем сезоне Фалькао принял участие в 19-ти матчах, отметившись 16-ю голами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: L’ Equipe

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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