«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил € 38 млн за Николу Калинича

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич во время зимнего трансферного окна может продолжить карьеру в Китае. В форварде заинтересован «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Китайский клуб готов осуществить трансфер за € 38 млн.

Отмечается, что китайская команда предлагает самому 29-летнему футболисту зарплату € 10 млн в год. Ранее в стан «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перебрался полузащитник Аксель Витсель, выступавший за «Зенит».

В текущем сезоне Калинич провел в Серии А 19 матчей, в которых забил девять мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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