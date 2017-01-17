«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил € 38 млн за Николу Калинича

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич во время зимнего трансферного окна может продолжить карьеру в Китае. В форварде заинтересован «Тяньцзинь Цюаньцзянь».



Китайский клуб готов осуществить трансфер за € 38 млн.

Отмечается, что китайская команда предлагает самому 29-летнему футболисту зарплату € 10 млн в год. Ранее в стан «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перебрался полузащитник Аксель Витсель, выступавший за «Зенит».

В текущем сезоне Калинич провел в Серии А 19 матчей, в которых забил девять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia