«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов купить Андреа Белотти за 100 миллионов евро

Китайский клуб хочет приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов активировать сумму отступных в контракте игрока.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь», который возглавляет Фабио Каннаваро, продолжает вести активную трансферную деятельность.

Сумма отступных в контракте итальянского форварда составляет 100 миллионов евро. Китайский клуб готов такое предложение.

Если итальянец переедет в Китай, то его зарплата будет составлять 15 миллионов евро в год.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Торино» отказался продавать Белотти в «Арсенал» за 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Андреа Белотти забил 13 мячей и сделал 4 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Mediaset