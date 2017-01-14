«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов купить Андреа Белотти за 100 миллионов евро

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Андреа Белотти

Китайский клуб хочет приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов активировать сумму отступных в контракте игрока.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь», который возглавляет Фабио Каннаваро, продолжает вести активную трансферную деятельность.
Сумма отступных в контракте итальянского форварда составляет 100 миллионов евро. Китайский клуб готов такое предложение.

Если итальянец переедет в Китай, то его зарплата будет составлять 15 миллионов евро в год.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Торино» отказался продавать Белотти в «Арсенал» за 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Андреа Белотти забил 13 мячей и сделал 4 голевых паса.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Mediaset

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Никита Пронин

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