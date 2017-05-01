Тьяго Силва: «Третье место для «ПСЖ» — это катастрофа»

В матче 35-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» проиграл «Ницце» (1:3). Защитник Тьяго Силва прокомментировал этот результат.

«Мы должны смотреть вперёд и выиграть оставшиеся три матча. Очередная осечка может отбросить нас на третье место. Для «ПСЖ» это будет катастрофа. Математически ещё всё может быть, хотя это практически невозможно. Нам просто нужно выиграть три матча, особенно финал Кубка Франции. Трудно говорить о судействе, мы не хотим оправдываться, хотя две красные карточки, возможно, перебор. Соперник хорошо играл в первом тайме, мы после перерыва. Думаю, «ПСЖ» заслужил лучший результат», — сказал Силва.

В текущем сезоне «ПСЖ» занимает второе место в Лиге 1, набрав 80 очков после 35 туров и отстает от «Монако» на три очка.. Тьяго Силва провел 25 игр в чемпионате Франции, забил три мяча и отдал две голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»