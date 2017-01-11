«Бешикташ» хочет приобрести Федора Смолова

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Смолов

«Бешикташ» проявляет интерес к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. Несмотря на отказ «Краснодара», турецкий клуб собирается предпринять все средства для покупки форварда.

Российский клуб отказался продавать 26-летнего футболиста в турецкую команду зимой, но летом клубы снова сядут за стол переговоров.

Ранее стало известно, что дортмундская «Боруссия» заинтересована в приобретении Смолова и готова заплатить за него 10 миллионов евро. Спортивный директор «Краснодара» заявил, что клуб не намерен расставаться с форвардом, но рассмотрит все поступившие предложения.

Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2015/16, в 29 проведенных матчах забив 20 мячей. В текущем первенства страны на счету Федора — 10 голов. Также он 5 раз поражал ворота соперников «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы.

 За сборную России нападающий в 2016 году провел девять матчей, забив два мяча. В частности, он принял участие в Евро-2016.
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Фото: Global Look Press
Источник: Fanatik
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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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