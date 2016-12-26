Туран может переехать в Китай и заработать 50 млн евро

Полузащитника «Барселоны» Арду Турана вновь приглашают в чемпионат Китая. За 3 года футболист сможет заработать 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне клуб из Китая уже предлагал 50 миллионов евро, чтобы подписать Турана, но «Барселона» отклонила предложение.

«Гуанчжоу Эвергранд», действующий чемпион китайской Суперлиги, предложил 29-летнему турку 3-летний контракт на 50 миллионов евро.

В 11 матчах текущего чемпионата Испании на счету Турана 2 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Hurriyet