Тульский «Арсенал» расторг контракт с Эммануэлем Фримпонгом

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Эммануэль Фримпонг

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что полузащитник Эммануэль Фримпонг покинул команду. Сообщается, что контракт футболиста с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Расторгаем контракт с Фримпонгом по обоюдному желанию. Это связано с тем, что главный тренер не видит его в команде. Что касается финансовой части и неустойки, то этот вопрос мы благоприятно решили как для «Арсенала», так и для самого футболиста», – сказал функционер.

25-летний ганец выступает за «канониров» с 2016 года. На его счету три матча.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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