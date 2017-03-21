Тульский «Арсенал» планирует подать жалобу на судейство в матче с «Зенитом»

Тульский «Арсенал» вскоре решат, будет ли клуб подавать жалобу на арбитров матча прошедшего тура с «Зенитом». Об этом заявил президент «Арсенала» Гурам Аджоев.

«Сейчас весь клуб распустили до 23 марта по своим делам. А 23-го соберемся и обсудим тему жалобы, к вечеру четверга определимся.

Мы свои претензии высказали, а люди, которые занимаются этим вопросом, должны сами теперь как-то реагировать», – сказал Аджоев.

Напомним, что лайнсмен матча «Зенит» — «Арсенал» Дмитрий Мосякин не зафиксировал офсайд во время атаки «петербуржцев», которая завершилась голом Мигеля Данни. Также «Арсенала» также остались недовольны назначением пенальти за фол защитника тульской команды Максима Беляева на нападающем Артеме Дзюбе.

Сам Данни после матча признался, что забил гол из положения вне игры.

«Зенит» сократил отставание от «Спартака» до шести очков. «Арсенал» идет на предпоследнем месте с 15-ю баллами.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com