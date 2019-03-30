Тульский «Арсенал» одержал очередную победу, болельщики «Анжи» смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром», «Лацио» подвергся санкциям УЕФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 марта.

1. Премьер-лига. 21-й тур. «Арсенал» победил «Крылья Советов» в Самаре

В весенней части чемпионата туляки еще ни разу не проиграли, одержав три победы в четырех встречах.

2. Стал известен долг «Рубина» перед Курбаном Бердыевым

Сообщается, что тренер не стал требовать от клуба срочной выплаты всей суммы.

3. Болельщики «Анжи» смогут посетить матч с «Краснодаром» бесплатно

Билеты можно будет получить возле кассы у гостевого сектора.

4. «Лацио» подвергся санкциям УЕФА в связи с расизмом на трибунах

На следующем домашнем еврокубковом матче римлян обязали разместить на трибуне баннер против расизма.

5. 30 марта. 18:15. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Эспаньол»,

Также в 22:45 вы можете посмотреть на нашем сайте встречу «Алавес» — «Атлетико».

Фото: Официальный сайт ФК «Арсенал» Тула

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