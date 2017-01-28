Тульский «Арсенал» может арендовать Дмитрия Торбинского

Тульский «Арсенал» намерен взять в аренду Дмитрия Торбинского. Переход на данный момент зависит от решения самого 32-летнего футболиста.

По имеющейся информации, «Краснодар» и тульский «Арсенал» ведут переговоры об аренде полузащитника Дмитрия Торбинского. «Канониры» проводят весьма привлекательную зимнюю трансферную компанию, подписывая именитых футболистов.

В «Краснодар» Торбинский перешел в июне 2015 года, подписав контракт сроком на три года. Ранее хавбек выступал за «Ростов», «Рубин», «Локомотив» и «Спартак».

В нынешнем сезоне Торбинский принял участие в 10 матчах и отметился 3 желтыми карточками.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат