Тульский «Арсенал» арендовал полузащитника «Сент-Этьена»

Полузащитник «Сент-Этьена» Дигбо Маига продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Российский клуб арендовал 22-летнего хавбека до конца нынешнего сезона.

ПФК «Арсенал» арендовал 22-летнего полузащитника и воспитанника французской спортивной школы «Сент-Этьена» и представителя молодежной сборной Кот-д`Ивуара.

Хабиб Майга имеет опыт выступлений в юношеских и молодежной сборных Кот-д`Ивуара, а в ноябре 2017 года получил вызов в главную сборную страны.

В «Арсенале» Хабиб Майга будет выступать под № 15. Арендное соглашение будет действовать до конца этого сезона.

Маига дебютировал за «Сент-Этьен» в Лиге 1 в прошлом сезоне. В текущем розыгрыше французского чемпионата он 13 раз появлялся на поле, отметившись одним голом.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт тульского «Арсенала»