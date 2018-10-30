Три клуба РПЛ – в топ-50 по числу воспитанников в европейских лигах

Центр футбольной статистики подсчитал количество воспитанников различных клубов во всех лигах Европы. Туда попали «Зенит», «Спартак» и «Локомотив».

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал на своем сайте рейтинг европейских клубов, воспитанники которых представлены в лигах континента в наибольшем количестве. Согласно регламенту, воспитанником клуба считается футболист, который провел в нем минимум три года в период между своим 15- и 21-летием.

По этому показателю абсолютным лидером является амстердамский «Аякс», который в Европе представляют 77 воспитанников. Второе место между собой делят «Динамо» Киев и белградский «Партизан» (оба – по 69). В топ-50 также оказались и представители Российской Премьер-Лиги: 38-ю строчку разделили санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» (оба – 31), а 49-ю занял московский «Локомотив» (28).

Также в исследовании были представлены клубы с наибольшим количеством своих воспитанников в топ-5 европейских лигах (чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии и Франции). В данном рейтинге лидирует «Реал Мадрид» (36), следом за ним в тройке лидеров расположились «Лион» (35) и «Барселона» (34).

Фото: Global Look Press

Источник: CIES Football Observatory