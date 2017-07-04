Три клуба исключены из чемпионата Латвии за договорные матчи

Федерация футбола Латвии исключила из чемпионата страны три клуба. Из высшей лиги чемпионата Латвии была исключена команда «Бабите», а из второго дивизиона — «Саласпилс» и «Добеле Сириус».

В период с февраля по июнь федерация футбола Латвии получила из УЕФА шесть оповещений о матчах с участием «Бабите», в которых зафиксирована подозрительная активность. Все результаты команды в уже сыгранных 12 турах аннулированы. Также клуб исключен из розыгрыша Кубка Латвии.

Что касается команд второго дивизиона, то «Саласпилс» был наказан за матч Кубка Латвии против клуба «Юрниекс». Встреча была прервана на 78-й минуте. При счете 0:11 арбитр и делегат матча заметили умышленные действия примерно половины футболистов «Саласпилса», направленные на то, чтобы команда проиграла с нужной разницей голов. Игроки сознательно ошибались, делали передачи соперникам и выполняли другие действия для достижения определенного результата.

«Сириус» исключен за нечестную игру в матче чемпионата против «Прогресса». Игра была остановлена на 80-й минуте. Арбитр встречи заявил, что «со стороны футболистов «Сириуса» даже после устного предупреждения продолжались действия, которые не совместимы с принципами честной игры». Более того, на заседании дисциплинарной комиссии выяснилось, что в двух матчах за клуб играли незаявленные футболисты, использовавшие лицензии других игроков.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров