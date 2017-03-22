Три игрока «Зенита» могут покинуть команду летом

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Три игрока «Зенита» могут покинуть петербургский клуб во время летнего трансферного окна. По информации источника, речь идет о защитнике Иване Новосельцеве, полузащитнике Александре Рязанцеве и нападающем Луке Джорджевиче. 

Также отмечается, что Новосельцеву будет предоставлен шанс, и его уход, вероятнее всего, состоится в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Джорджевич провел за «Зенит» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. На счету Новосельцева – пять встреч и ни одного результативного действия. Рязанцев в нынешнем сезоне в составе петербургского клуба на поле не выходил.

Фото: Global Look Press
Источник: ФАН

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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