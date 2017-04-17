Три игрока «Лиона» написали заявления по поводу нападений в матче с «Бастией»

Три футболиста «Лиона» написали заявления по итогам нападения со стороны болельщиков и сотрудников «Бастии». Инцидент произошел во время вчерашнего матча чемпионата Франции.

В воскресенье во время предматчевой разминки игроков «Лиона» на поле «Стад Арман Сезари» выбежала группа фанатов корсиканской команды. Болельщики атаковали футболистов «Лиона».

Сообщалось, что один из стюардов атаковал защитника «Лиона» Жана-Филиппа Матету, а руководитель службы безопасности «Бастии» ударил вратаря Антони Лопеша.

Лопеш, Матета, а также резервный голкипер Матье Горжленнаписали заявления по поводу нападений.

Инциденты будут рассмотрены дисциплинарным комитетом в четверг.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport