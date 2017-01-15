Три футболиста ЦСКА выбыли из общей группы

Несколько футболистов ЦСКА не могут тренироваться вместе с командой. Также сообщается, что Игорь Акинфеев проходит лечение в Германии.

Алан Дзагоев на недавнем занятии получил незначительное повреждение спины. Вместе с Дзагоевым тренируется по индивидуальной программе и Бибрас Натхо.

Последние тренировки «армейцев» пропустил и Александр Головин из-за вирусного заболевания. Еще у полузащитника диагностировали небольшое повреждение левого голеностопного сустава.

Отметим, что голкипер команды Игорь Акинфеев сейчас проходит плановую комплексную терапию в одной из местных клиник Германии. В первые дни второго сбора голкипер должен присоеденится к команде в Кампоаморе .

«Армейцы» замыкают тройку лидеров после перовой части чемпионата. «Красно-синие» имеют в своем активе 32 очка. На 3 очка они отстают от «Зенита» и на 8 от «Спартака».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ЦСКА