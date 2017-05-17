Три болельщика ПФК ЦСКА задержаны в Казани за демонстрацию нацистской символики

Полицейские Казани задержали трех болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА перед матчем чемпионата России с казанским «Рубином» за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщается на официальном сайте МВД по Республике Татарстан.

Встреча 29-го тура между «Рубином» и ЦСКА состоится в среду на «Казань Арене» и начнется в 19:30 мск. Матч станет тестовым для стадиона, на котором летом пройдут игры Кубка конфедераций-2017.

Сообщается, что сначала полицейские задержали 19-летнего жителя Подмосковья, который приехал в Казань поболеть за ЦСКА. Затем были задержаны еще двое болельщиков, одному из которых 23 года, другому 27 лет.

В отношении правонарушителей составлены протоколы по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций», которая предусматривает наказание от тысячи рублей штрафа до 15 суток административного ареста.

Задержанные доставлены в один из отделов полиции УМВД РФ по городу Казани.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: МВД Республики Татарстан