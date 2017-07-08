Третий бомбардир чемпионата Германии переходит в Китай

Автор: Владимир Шевелев 0

Антони Модест

Китайский чемпионат продолжает усиливаться. Форвард «Кельна» Антони Модест переходит в клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Кельн» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» договорились об условиях трансфера форварда Антони Модеста. Сумма сделки нападающего в китайский клуб составит 35,7 миллиона евро. Ранее «Тяньцзинь Цюаньцзянь» настаивал на том, чтобы выплаты осуществлялись в рассрочку.

В минувшем сезоне французский нападающий провел за «Кельн» 34 матча в Бундеслиге, забил 25 мячей и сделал три голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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