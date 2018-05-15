Тренировочные поля для сборных Англии и Аргентины «съела» снежная плесень

Автор: Евгений Морозов 0

Англия

В Нижнем Новгороде поля, на которых во время чемпионата мира по футболу должны были тренироваться  сборные Англии и Аргентины пострадали от так называемой снежной плесени. Нижегородские агрономы уже ничего не смогут сделать с травянистым покрытием.

Фотографии с «изуродованной поляной» появились в твиттере. На них на поле, где должны работать топ-сборные, видны проплешины.

В Нижнем Новгороде сборная Аргентины должна будет сыграть 21 июня против Хорватии, а сборная Англии свою игру проведет через три дня – 24 июня против Панамы.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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