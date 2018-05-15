Тренировочные поля для сборных Англии и Аргентины «съела» снежная плесень

В Нижнем Новгороде поля, на которых во время чемпионата мира по футболу должны были тренироваться сборные Англии и Аргентины пострадали от так называемой снежной плесени. Нижегородские агрономы уже ничего не смогут сделать с травянистым покрытием.

Фотографии с «изуродованной поляной» появились в твиттере. На них на поле, где должны работать топ-сборные, видны проплешины.

В Нижнем Новгороде сборная Аргентины должна будет сыграть 21 июня против Хорватии, а сборная Англии свою игру проведет через три дня – 24 июня против Панамы.

Поле базы в Нижнем. Тут тренироваться Англии. pic.twitter.com/5mCOcTqlgY — Никита Камышев (@SkifFc) 15 мая 2018 г.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter