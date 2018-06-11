Тренировку сборной Австралии в Казани посетили более 4 тыс. человек

Сборная Австралии провела открытую тренировку в Казани на стадионе «Трудовые резервы». Открытое занятие участников чемпионата мира–2018 посетили более 4 тыс. человек.

Стадион, который вмещает 5 тыс. зрителей, был практически заполнен. Вход на тренировку осуществлялся по билетам.

Сборная Австралии накануне прибыла в Россию для участия в предстоящем чемпионате мира. На время проведения турнира национальная команда расположится в Казани на базе хоккейного клуба «Ак Барс».

Чемпионат мира—2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Австралии в рамках группового этапа турнира сыграет с командами Франции (16 июня, Казань), Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт Бизнес Online