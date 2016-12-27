Тренеры «Локомотива» побывали на стажировке в «Атлетико»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Локомотив

Tренеры ФК «Локомотив» Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов и Сергей Алексеев прошли стажировку в мадридском «Атлетико». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Программа поездки получилась насыщенной. Мы пообщались с техническим и спортивным директором клуба, тренерами и ознакомились с системой работы клуба. Эмоции от увиденного в тренировочном процессе на самом деле зашкаливают. Система подготовки игроков выстроена на очень высоком уровне

Больше всего поразила интенсивность и самоотдача, с которой выполняются упражнения, и организация тренировочного процесса. Все работает как хорошо отлаженный механизм. Каждый точно знает свое дело. Например, есть отдел, который занимается методологией и анализом тренировочного процесса. Специалисты собирают всю информацию по тренировкам и по проведенным матчам в зависимости от требований главного тренера. Это не только показатели физической активности, но и технико-тактические данные. Опять же эта практика распространена для всех команд: десять человек работают над анализом юных игроков академии, еще трое сосредоточены на «основе», — рассказывает тренер по физической подготовке «Локомотива» Сергей Алексеев.

Фото: Официальный сайт «Локомотива»

Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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