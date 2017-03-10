Тренерский штаб сборной Англии может пополниться Стивеном Джеррардом

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Джеррард

Стивен Джеррард может войти в тренерский штаб сборной Англии. После завершения игровой карьеры 36-летний Джеррард начал работать в академии «Ливерпуля».

Сообщается, что Стивен Джеррард провел предварительные переговоры с техническим директором ассоциации футбола Англии Дэном Ашвортом. Существует вероятность, что Джеррард будет совмещать работу в клубе и сборной.

На начальном этапе экс-хавбек «Ливерпуля» готов работать с молодежными сборными.

Стивен Джеррард сыграл за сборную Англии 114 раз и отметился 21 забитым мячом.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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Вадим Павлов

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