Тренерский штаб сборной Англии может пополниться Стивеном Джеррардом

Стивен Джеррард может войти в тренерский штаб сборной Англии. После завершения игровой карьеры 36-летний Джеррард начал работать в академии «Ливерпуля».

Сообщается, что Стивен Джеррард провел предварительные переговоры с техническим директором ассоциации футбола Англии Дэном Ашвортом. Существует вероятность, что Джеррард будет совмещать работу в клубе и сборной.

На начальном этапе экс-хавбек «Ливерпуля» готов работать с молодежными сборными.

Стивен Джеррард сыграл за сборную Англии 114 раз и отметился 21 забитым мячом.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent