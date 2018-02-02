Тренера молодежки «Ньюкасла» обвиняют в расизме и издевательствах

«Ньюкасл» ведет клубное расследование из-за обвинений в издевательствах. Во всем виноват тренер молодежной команды.

Изначально 22-летний игрок молодежки Ясин бен аль-Манни заявил, что главный тренер команды Питер Бердсли издевается над ним, но без расистского подтекста.

Исполнительный директор клуба Ли Чармли решил изучить эту проблему шире, на всех уровнях клуба, и затронуть вопросы расизма. В ходе расследования выяснилось, что Бердсли расистски оскорблял чернокожих игроков молодежки.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC