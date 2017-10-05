Тренер «Спартака» Джорджо Д’Урбано: «Хорошо отношусь ко всем футболистам»

Джорджо Д’Урбано — тренер «Спартака» по физподготовке. Он дал понять, что у него нет конфликтов с футболистами.

«У каждого человека свое мнение. Если кто-то говорит, что ему не нравится Д’Урбано, с этим ничего поделать не могу. Сам хорошо отношусь ко всем футболистам. Считаю, у меня с ними нормальные отношения. С кем-то ближе, с кем-то формальнее, но это нормально, потому что специалист по физподготовке, особенно по силовым упражнениям, вряд ли может быть другом футболистов по определению. Я требовательный человек – как по отношению к себе, так и к ребятам. Если кто-то не до конца выполняет упражнение, не стесняюсь об этом говорить. Могу настаивать, если уверен, что прав.

Знаю, обо мне тепло высказался Промес. Спасибо Куинси за добрые слова! Талантливый парень, хочет расти, работает над собой. Тот же Комбаров часто интересуется своими компьютерными показателями. Ему, кажется, многое любопытно в моей работе. Кутепов, которого считаю уникальным по физическим данным футболистом, увозил в сборную страны распечатку со своими данными. С Джикией всегда интересно общаться, потому что он очень живой и естественный парень, настоящий атлет.

Глушаков – незаурядная личность, у нас с капитаном нормальный диалог. Мне всех ребят перечислять?! У меня со многими хорошие отношения. Это не мешает давать те нагрузки, которые считаю нужными. Отношения с Адриано? Хорошие. Никаких серьезных конфликтов не было, а рабочие моменты случаются со всеми. Скажем, Луис однажды вышел на тренировку без нагрудного датчика, который завалился за скамейку в раздевалке, а в другой раз не очень хотел выполнять беговые упражнения. Я ему сказал: надо было просто сразу сказать о датчике, мы поискали бы его вместе. И настоял на том, чтобы он отбегал положенное до конца. Вот это можно называть конфликтом?!» – сказал итальянец.

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»