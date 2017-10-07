Тренер сборной Южной Кореи: «Будем стараться играть, как сборная России»

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Те Ен поделился мнением об игре с командой России на пресс-конференции после матча. В целом, он не расстроен результатом (2:4).

— Хоть наша команда и потерпела поражение, но играла старательно. Несмотря на автоголы, продолжаем интенсивно тренироваться. Будем стараться играть, как сборная России.

— Как сыграли атакующие игроки сборной Кореи?

— Впервые за долгое время мы смогли забить ответный гол, а позже и второй. Будем работать над повышением активности, чтоб стараться забивать больше.

— Кого бы выделили в составе сборной России?

— В целом можно отметить физическое состояние всей российской команды. Наши соперники играли очень слажено, как коллектив

— Через два дня вам предстоит провести два матча, как думаете играть в них?

— Сейчас пока рано думать о таких вещах, надо дать игрокам отдохнуть.

— Перед матчем вы похвалили в составе России Кокорина, как оцените его действия?

— Сегодня он показал отличную физическую форму по ходу игры, наряду со Смоловым. Он продолжает оставаться серьезным игроком.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»