Тренер «Ривер Плейта» подтвердил, что Дриусси станет игроком «Зенита»

Автор: Евгений Морозов 0

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо подтвердил информацию, согласно которой нападающий Себастьян Дриусси перейдет в «Зенит». Ранее сообщалось, что за переход 21-летнего аргентинца «Зенит» заплатит 15 миллионов.

Игрок подпишет контракт, рассчитанный на пять лет.

«Зенит» сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Я общался с Себастьяном, и он решительно настроен перейти в российский клуб. Думаю, для него это будет серьезный шаг в карьере», – сказал Гальярдо.

Фото: Global Look Press
Источник:  Twitter

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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