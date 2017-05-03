Лоран Блан может стать главным тренером «Барселоны». Французский специалист уже провел переговоры с каталонским клубом.

51-летний француз рассматривается руководством «Барселоны» как один из главных претендентов на пост наставника клуба.

Напомним, нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике уже объявил о том, что он покинет команду по окончании сезона 2016/17.

Летом 2016 года Лоран Блан ушел с поста главного тренера «ПСЖ», его заменил Унаи Эмери. Ранее Блан работал с «Бордо» и национальной сборной Франции.

На данный момент «Барселона» с 81 очками расположилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Также каталонцы вылетели из Лиги Чемпионов на стадии 1/4 финала, пропустив дальше туринский «Ювентус» (0:0 и 0:3).

Фото: Global Look Press

Источник: Catalunya Radio