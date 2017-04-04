Тренер «Эльденсе» арестован после поражения со счетом 0:12

Итальянский тренер испанского футбольного клуба третьего дивизиона «Эльденсе» Филиппо ди Пьеро был арестован по обвинению в коррупции после поражения его команды со счетом 0:12. Накануне нападающий «Эльденсе» Шейк Саад заявил, что четыре его одноклубника сдавали матч «Барселоне Б».

Поражение от второй команды «Барсы» в субботу не оставило команде шансов сохранить место в дивизионе. Через день клуб объявил, что не будет играть в этом сезоне и прекращает сотрудничество с группой итальянских инвесторов. Однако, в понедельник президент клуба заявил, что они будут выполнять свои обязательства.

В 32 турах третьего испанского дивизиона «Эльденсе» набрал 14 очков. Клуб занимает последнее 20-е место в турнирной таблице, отставая от «спасительной» 15-ой строчки на 23 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»