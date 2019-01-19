Травмированный Модрич забил «Севилье» героический гол

Героем матча 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья» (2:0) стал хорватский полузащитник Лука Модрич. В первом тайме он получил травму головы, но остался на поле, а в самой концовке встречи забил второй мяч мадридцев, закрепив победу.

Лука Модрич отобрал на 90-й минуте мяч у соперника, ворвался в штрафную и поразил ближний угол!

«Он боец. Закончил матч и забил гол, многое говорит о силе его духа», — так охарактеризовал Луку Модрича главный тренер «Реала» Сантьяго Солари. — У него была большая рана над глазом, которую зашивали в перерыве».

Впервые за 284 матча, проведенных за «Реал» в Ла Лиге, Лука Модрич забил в двух играх чемпионата Испании подряд.

Ла Лига. 20-й тур

«Реал» – «Севилья» — 2:0 (0:0)

19 января. «Сантьяго Бернабеу»

«Реал»: Куртуа, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос, Себальос (Вальверде, 88), Каземиро, Васкес (Иско, 77), Модрич, Винисиус, Бензема.

«Севилья»: Вацлик, Кьер, Гомес, Эскудеро (Сальватьерра, 86), Каррису, Банега, Навас, Васкес, Сарабия, Андре Силва (Мунир, 75), Бен-Йеддер (Промес, 71).

Голы: 1:0 – Каземиро, 78, 2:0 – Модрич, 90.

Предупреждения: Каррису (30), Банега (54), Каземиро (61), Себальос (65), Кьер (85).

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Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Дермота Корригана

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