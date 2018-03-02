Травма Неймара, стоимость реконструкции олимпийского стадиона в Сочи. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 1 марта.

1. Неймару понадобится около трех месяцев на восстановление.

Бразилец может пропустить остаток сезона и рискует не восстановиться к ЧМ-2018.

2. Стоимость реконструкции олимпийского стадиона в Сочи к ЧМ-2018 оценивается в 1 миллиард рублей.

Арена перестраивалась к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

3. «Барселона» согласовала контракт с Антуаном Гризманном.

Каталонский клуб уже согласовал контракт с 26-летним французом и готов выплатить сумму отступных за игрока в размере 100 миллионов евро.

4. Врачи сборных на ЧМ-2018 получат доступ к видеоповторам, чтобы определять степень серьезности травм.

Матчи по ходу ЧМ-2018 могут быть остановлены на срок до трех минут, чтобы оценить повреждение.

5. ХК «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ впервые за 7 лет.

В заключительном матче регулярного чемпионата красно-белые переиграли столичное «Динамо» (4:3).

6. Илья Геркус: «Матч со «Спартаком» будет решающим для них, для нас — нет».

Фото: Global Look Press

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