Травма Криштиану Роналду не помешает сыграть ему в финале Лиги чемпионов

Травма нападающего «Реала» Криштиану Роналду, полученная во время матча с «Барселоной» (2:2), оказалось не серьезной. Португалец сможет помочь своей команде в финале Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду был заменен в перерыве матча из-за повреждения. Травму португалец получил на 14-й минуте, когда забил гол в ворота соперника. Футболист пострадал в столкновении с защитником Жераром Пике в тот момент, когда бил по воротам.

Медицинское обследование показало, что у португальца растяжение связок, которое не помешает ему сыграть в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 26 мая.

В этом сезоне Роналду сыграл в 26 матчах, забил 25 голов и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun