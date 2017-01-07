Трансфер Смолова будет стоить дортмундской «Боруссии» 10 млн евро

Немецкие журналисты выяснили подробности возможной сделки между «Краснодаром» и «Боруссией » Дортмунд. Напомним, что немецкий клуб называют главным претендентом на русского форварда.

По информации Bild, если «Боруссия» захочет купить Смолова, этот переход обойдется клубу в 10 млн евро. Но в ближайшее время эта сделка вряд ли возможна. Сейчас дортмундцы следят за возможным отъездом в Китай своего нападающего Адриана Рамоса.

Напомним, Смолов был признан лучшим игроком России-2016 в голосовании еженедельника «Футбол».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Bild