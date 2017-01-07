Трансфер Смолова будет стоить дортмундской «Боруссии» 10 млн евро

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Смолов

Немецкие журналисты выяснили подробности возможной сделки между «Краснодаром» и «Боруссией » Дортмунд. Напомним, что немецкий клуб называют главным претендентом на русского форварда.

По информации Bild, если «Боруссия» захочет купить Смолова, этот переход обойдется клубу в 10 млн евро. Но в ближайшее время эта сделка вряд ли возможна. Сейчас дортмундцы следят за возможным отъездом в Китай своего нападающего Адриана Рамоса.

Напомним, Смолов был признан лучшим игроком России-2016 в голосовании еженедельника «Футбол».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Bild

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

Читайте по теме

Адис Яхович: «Напоследок сказал судье, что убью его. За такое полиция Швейцарии могла меня арестовать»

Илья Казаков: «Безумно хочу, чтобы Романцев вернулся»

Звезды еженедельника «Футбол». Владимир Астаповский

Добавить комментарий

Войти с помощью: 